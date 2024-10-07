Часть улицы Некрасова перекрыли в Пскове до 27 октября

12:00, 07 октября 2024, ПАИ

Часть улицы Некрасова перекрыли в Пскове с 7 по 27 октября для проведения работ по реконструкции инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации, сообщили ПАИ в администрации города.

На этот период будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части на улице Некрасова в районе домов № 36, 38 и 42 при движении от улицы Спегальского в сторону улицы Ленина.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.