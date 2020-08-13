Тала Нещадимова: Псковские синоптики не могут дать точный прогноз погоды

18:05, 13 августа 2020, ПАИ

У псковских синоптиков нет точных прогнозов погоды. Об этом рассказала начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире проекта ПАИ-livе 13 августа.

«Метеоролог должен выйти, произвести измерения в любую погоду, в дождь и снег, – отметила Тала Нещадимова. – Каждые три часа на всей планете происходят одни и те же измерения».

Главная цель Гидрометцентра, по словам Талы Нещадимовой, предупреждение населения о возникновении опасных явлений.

«Нужно также информировать все заинтересованные предприятия о том, что грядёт», – добавила Нещадимова.

Информация из Псковского гидрометцентра уходит в Москву, Новосибирск, Хабаровск и дальше отправляется по договорам, которые заключены непосредственно с этими крупными центрами.

«Прогнозов, оправдываемых на 90 %, не бывает, – добавила Нещадимова. – У псковских синоптиков их нет, ни одна метеорологическая служба не в состоянии предусмотреть, в каком именно месте будет дождь».

По словам метеоролога, необходимо 300 станций, чтобы спрогнозировать точную погоду. В Псковской области их всего 10.