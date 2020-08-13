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Тала Нещадимова рассказала, чем синоптик отличается от метеоролога

Фото pixabay.com.

О том, чем синоптик отличается от метеоролога, рассказала начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире проекта ПАИ-livе 13 августа.

«Метеоролог работает по факту, [в его ведении] всё то, что идёт в накопление для долгосрочного прогноза, а синоптик – тот, кто прогнозирует», – отметила Тала Нещадимова.

Получить профессию метеоролога можно в Российском гидрометеорологическом университете.

«Объём знаний на географическом факультете не даст работать сразу, нужно 10 месяцев стажировки», – отметила Нещадимова.

Областной Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт направления на бюджетные места в РГГМУ.

«Я советую стать гидрологом молодым людям, а не девочкам, – добавила Тала Нещадимова. – Они более терпеливые».

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