Учёные предложили лечить коронавирус радиацией

07:24, 14 августа 2020, ПАИ

Радиацией предложили лечить коронавирус учёные. С такими предложениями выступило несколько научных коллективов из разных стран, пишет газета «Известия».

Учёные из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде, проанализировав научную литературу, сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем на 20%. Проводимые испытания на животных показали, что острая фаза пневмонии может быть сокращена в два раза.

В США данную методику опробовали на 10 пациентах с коронавирусом. В результате пациенты выздоравливали за три дня вместо двенадцати. Время до выписки из стационара было сокращено до 12 дней, в группе сравнения пациентов выписывали на 20-й день.

Кроме того, специалисты установили, что лучевая терапия в низких дозах может убить В- и Т-клетки иммунитета, которые необходимы для борьбы с инфекцией. Российские специалисты также считают, что проводить подобные процедуры можно только после длительных испытаний на животных.