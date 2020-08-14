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Общество

Учёные предложили лечить коронавирус радиацией

Радиацией предложили лечить коронавирус учёные. С такими предложениями выступило несколько научных коллективов из разных стран, пишет газета «Известия».

Учёные из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде, проанализировав научную литературу, сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем на 20%. Проводимые испытания на животных показали, что острая фаза пневмонии может быть сокращена в два раза.

В США данную методику опробовали на 10 пациентах с коронавирусом. В результате пациенты выздоравливали за три дня вместо двенадцати. Время до выписки из стационара было сокращено до 12 дней, в группе сравнения пациентов выписывали на 20-й день.

Кроме того, специалисты установили, что лучевая терапия в низких дозах может убить В- и Т-клетки иммунитета, которые необходимы для борьбы с инфекцией. Российские специалисты также считают, что проводить подобные процедуры можно только после длительных испытаний на животных.

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