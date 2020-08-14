Прокуратура обязала установить пандус у школы в Порховском районе

08:54, 14 августа 2020, ПАИ

Пандус у школы в Порховском районе обязала установить прокуратура. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки изложенным нормам закона в МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа» отсутствует пандус для беспрепятственного доступа в образовательное учреждение маломобильных групп населения. Помимо этого, не была предусмотрена возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание детей-инвалидов.

В адрес директора МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа» внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, должностное лицо, виновное в нарушении закона, привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время уже инициированы работы по установке пандуса.

Реальное устранение нарушений закона находится на контроле у прокуратуры района.