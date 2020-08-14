0
09:30
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
09:21
6-летнего мальчика насмерть сбили в Себежском районе
08:08
ФОТОФАКТ: В Великих Луках установили многофункциональную детскую площадку
07:00
До +23 градусов и без осадков ожидается в Псковской области 14 августа
23:58
ФОТОФАКТ: В реке раки
22:37
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
19:46
ФОТОФАКТ: Гарантийный ремонт дороги на центральной улице начался в Гдове
Еще новости
Общество

Прокуратура обязала установить пандус у школы в Порховском районе

Пандус у школы в Порховском районе обязала установить прокуратура. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки изложенным нормам закона в МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа» отсутствует пандус для беспрепятственного доступа в образовательное учреждение маломобильных групп населения. Помимо этого, не была предусмотрена возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание детей-инвалидов.

В адрес директора МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа» внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, должностное лицо, виновное в нарушении закона, привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время уже инициированы работы по установке пандуса.

Реальное устранение нарушений закона находится на контроле у прокуратуры района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
14 августа 2020
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
6-летнего мальчика насмерть сбили в Себежском районе
14 августа 2020
6-летнего мальчика насмерть сбили в Себежском районе
ФОТОФАКТ: В Великих Луках установили многофункциональную детскую площадку
14 августа 2020
ФОТОФАКТ: В Великих Луках установили многофункциональную детскую площадку
До +23 градусов и без осадков ожидается в Псковской области 14 августа
14 августа 2020
До +23 градусов и без осадков ожидается в Псковской области 14 августа
ФОТОФАКТ: В реке раки
13 августа 2020
ФОТОФАКТ: В реке раки
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
13 августа 2020
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
ФОТОФАКТ: Гарантийный ремонт дороги на центральной улице начался в Гдове
13 августа 2020
ФОТОФАКТ: Гарантийный ремонт дороги на центральной улице начался в Гдове
Тала Нещадимова озвучила стоимость метеорологической станции
13 августа 2020
Тала Нещадимова озвучила стоимость метеорологической станции

Идет загрузка...