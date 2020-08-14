Прокуратура обязала установить пандус у школы в Порховском районе
Пандус у школы в Порховском районе обязала установить прокуратура. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки изложенным нормам закона в МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа» отсутствует пандус для беспрепятственного доступа в образовательное учреждение маломобильных групп населения. Помимо этого, не была предусмотрена возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание детей-инвалидов.
В адрес директора МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа» внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокурора удовлетворены, должностное лицо, виновное в нарушении закона, привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время уже инициированы работы по установке пандуса.
Реальное устранение нарушений закона находится на контроле у прокуратуры района.