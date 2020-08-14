Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

09:07, 14 августа 2020, ПАИ

Сбербанк решил отключить бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты. Об этом пишет «РИА Новости».

По словам представителей контактного центра банка, теперь такая услуга входит в платный пакет вместе с остальными уведомлениями. Раньше такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода.

«Вам будут поступать только пароли и коды для регистрации в «Сбербанк онлайн» и оплаты на сайте», - добавили в колл-центре кредитного учреждения.

Бесплатной эта функция останется для владельцев кредитных карт Сбербанка. Держатели дебетовых карт могут пользоваться «Мобильным банком», за который нужно заплатить 60 рублей.