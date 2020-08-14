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Общество

Михаил Ведерников предложил снять ограничения на мероприятия до 30 человек

Снять ограничения на мероприятия до 30 человек предложил псковский губернатор. Об этом он рассказал во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На протяжении 1,5 месяца после пика ситуация медленно, но стабильно улучшалась, - добавил Михаил Ведерников. – Количество заболевших сократилось больше чем на четверть».

Михаил Ведерников добавил, что полноценное снятие ограничений может дать серьёзные риски.

«Если ограничения не будут скорректированы, то большая часть организаций уже к нормальной работе не вернётся», - добавил глава региона.

Губернатор отметил, что необходимо дать возможность возобновить работу некоторых компаний, если нет вопросов от Роспотребнадзора.

Также Михаил Ведерников отметил необходимым проводить мероприятия до 30 человек без согласования – культурные, спортивные, образовательные.

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