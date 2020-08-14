Михаил Ведерников предложил снять ограничения на мероприятия до 30 человек

10:50, 14 августа 2020, ПАИ

Снять ограничения на мероприятия до 30 человек предложил псковский губернатор. Об этом он рассказал во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На протяжении 1,5 месяца после пика ситуация медленно, но стабильно улучшалась, - добавил Михаил Ведерников. – Количество заболевших сократилось больше чем на четверть».

Михаил Ведерников добавил, что полноценное снятие ограничений может дать серьёзные риски.

«Если ограничения не будут скорректированы, то большая часть организаций уже к нормальной работе не вернётся», - добавил глава региона.

Губернатор отметил, что необходимо дать возможность возобновить работу некоторых компаний, если нет вопросов от Роспотребнадзора.

Также Михаил Ведерников отметил необходимым проводить мероприятия до 30 человек без согласования – культурные, спортивные, образовательные.