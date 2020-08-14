1 061 человек остаётся под наблюдением из-за коронавируса в Псковской области

10:58, 14 августа 2020, ПАИ

В Псковской области 1 061 человек остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«1 061 человек остаётся под медицинским наблюдением, - добавил Нестерук. – 21 346 человек сняли с наблюдения».

В 171 случае заражение произошло в результате завоза инфекции из-за пределов области. В первую очередь из Санкт-Петербурга. В 1 000 случаев источник заражения установлен не был.