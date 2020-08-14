Маски в транспорте и в магазинах у псковичей будут проверять еженедельно

11:00, 14 августа 2020, ПАИ

Ужесточить контроль за осуществеленем всех противовирусных регламентов в Псковской области предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, который прошел 14 августа.

Несколько месяцев назад, учитывая дефицит средств в свободной продаже, мы определили ответственность руководителей организации за соблюдение правил безопасности на територии предприятия. На сегодняшний день проблем с масками нет, поэтому эту ответственность надо распространить на потребителей услуг.

Губернатор отметил, что это в первую очередь касается общественного транспорта и торговли, а также предложил еженедельно проводить рейды с целью проверки средств индивидуальной защиты у псковичей.

