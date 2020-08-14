В Псковской области более 2 500 человек являются носителями коронавируса

11:07, 14 августа 2020, ПАИ

Носителями коронавируса в Псковской области являются более 2 500 человек. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В регионе отмечается значительное снижение, но ситуация является нестабильной и имеется рост», - отметил Нестерук.

Главный санитарный врач напомнил, что на фоне массовых заболеваний ОРЗ осенью коронавирус будет выявить сложнее.

«Предстоит серьёзная работа привить не менее 60% населения от гриппа, - добавил Александр Нестерук. – В сентябре – октябре уже должны завершить всю вакцинацию».

«4,6% жителей региона сталкивались с коронавирусом, в области находятся более 2 500 носителей вируса», - отметил Нестерук.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал требовательнее относится к тем, кто не соблюдает меры, и самим их соблюдать.