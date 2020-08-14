Количество первоклассников в Пскове увеличилось в этом году

12:33, 14 августа 2020, ПАИ

Детей, которые идут в этом году в первый класс в Пскове, в этом году стало больше. Если в прошлом году, 2900 детей стали первоклассниками, по на сегодня в псковские школы уже зачислено почти 3000 первоклассников, рассказала в эфире ПАИ-live начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко.

По ее словам эта цифра еще увеличится, поскольку заявления все еще идут. Анна Кузыченко обратилась к родителям первоклашек с просбой не беспокоиться, если они еще не получили ответ по зачислению в школу, потому что с 17 августа начнется мониторинг списочного состава первоклассников по каждой школе.

Начальник управления городского образования напомнила телефон: 29-04-64, по которому можно обратиться с вопросами по зачислению.

«Все дети пойдут в школу максимально приближенно к месту жительства», - заверила Анна Кузыченко, добавив, что иногда родители из одного района возят детей в школы в другой район, из-за чего образуются утренние пробки на дорогах.