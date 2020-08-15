В последний путь с куриным супчиком – о таинственном погребении XI века в Пскове

15:37, 15 августа 2020, ПАИ

Некрополь с языческими курганами и христианскими могилами, расположенный на улице Советской в Пскове, окутан тайнами не только для обывателей, но и для самих археологов. Почему могилы стоят на месте курганов, где когда-то сжигали трупы? Почему у одного из погребённых красивые, аккуратные и при этом разные пуговицы на кафтане? И что в изголовье второго делает горшочек с куриными костями? Ко Дню археолога, который празднуется в России 15 августа, на эти вопросы корреспондент Псковского агентства информации искал ответы в беседе со старшим научным сотрудником Археологического центра Псковской области.

Ещё один некрополь в центре города

Несколько лет назад на территории бывшей ТЭЦ в Пскове археологи обнаружили древний городской некрополь (площадь раскопок на улице Советской за четыре года работы приблизилась к пяти тысячам квадратных метров). Это языческое кладбище стало связующим между двумя уже известными – некрополем на площади Ленина (перед зданием ПсковГУ) и у Старовознесенского монастыря (Советская, 62в).

Однако в этом сезоне исследователи древности нашли ещё два, вероятнее всего, христианских погребения начала XI века. На том самом месте, где предки-язычники с обрядом сжигали погибших.

Расстояние между погребениями – 5-10 метров, в обеих могилах – мужчины, одно захоронение богаче, другое – беднее, но в обоих случаях умершие забрали с собой в могилу узорчатые кремешки (камни) не псковского и пока что вообще не установленного происхождения.

Похоронный кафтан с разными пуговицами

В первом случае мужчину захоронили в домовине (гробу) довольно большого размера. Хорошо сохранились его вещи: детали не очень богатого пояса, сумка, оселок (точильный камень), нож, ажурное кресало и пуговицы, причём все разные. То ли он любил разнообразие, то ли его наспех собирали в последний путь.

В сумочке пскович забрал с собой загадочные полосатые камешки. Специалисты утверждают, что кремень – это вовсе не псковский материал. Если сюда и привозили его, то из Карелии или Дании, но откуда именно эти кремни, только предстоит выяснить геологам. И каково их предназначение? Быть может, перед нами игральные кремешки? Или мужчина гадал при помощи такого атрибута? Или взял их из родного города в дальнюю дорогу?

А если проголодается?

Второе погребение – деревянная камерная гробница, помещённая в большую яму (4,5 на 4 метра), – захоронение более богатое. В нём мог покоиться, к примеру, дружинник или даже князь. Но уважаемого при жизни псковича умудрились ограбить после смерти. Не позднее XIII века в камерной гробнице орудовали вандалы: кости разбросаны по огромной площади, не тронуты только ноги, верхняя часть останков лежит в камере в виде пазлов.

При этом погребение разграблено не полностью. Археологи обнаружили боевой топор, весы в деревянном футляре, оселок и некогда наполненный дымящимся, наваристым супчиком горшочек.

В изголовье погребённого покоился горшочек с куриными костями. Старший научный сотрудник археологического центра отметил, что такая находка – редкость не только для Пскова, но и для всего мира. Сопровождающие горшочки иногда встречаются в погребениях этого периода, но что в них лежало, зачастую остаётся загадкой. А тут очевидные следы.

И второй пскович также забрал с собой в могилу красивые камешки. Что это значит? Родственниками псковичи быть не могли – курганы разные. «Может быть, мода была такая в тот момент, может быть, это более тесно связанные между собой люди», – рассуждает археолог. А что, если коллеги? Второе погребение (камерная могила) более богатое. Можно предположить, что первый пскович (с разными пуговицами на кафтане) был подчинённым этого, к примеру, дружинника. Так как для войны он не годился (сильно хромал на одну ногу), вполне мог быть достойным писцом. А может, и не писцом – да и не важно. Ведь любопытнее то, что он вообще был. Тысячу лет назад. На том самом месте, где сейчас есть мы с вами.

Выставка археологических находок пройдёт в Пскове 17 августа. Адрес Археологического центра Псковской области – Герцена, 1. Записаться и узнать подробности можно по телефонам 72-09-21 и 72-09-24.