Клиенты Сбербанка будут получать технические смс-сообщения о переводах бесплатно

17:26, 14 августа 2020, ПАИ

Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме - сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в смс-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Большинство клиентов банка уже использует новую модель информирования с расширенным функционалом в Сбербанк-онлайн. Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода.

В СБОЛе сервис уведомлений продолжает развиваться, появляются новые удобные сервисы - например, информация по операциям с вкладами. Также теперь вместо многочисленных смс-оповещений клиент будет получать пуш-уведомление о переводе с возможностью получить полную детализацию об операции в приложении Сбербанк Онлайн.