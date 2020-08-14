0
17:42
Лидер группы «Бахыт-Компот» лечит суставы в радоновом озере в Себежском районе
17:39
ВИДЕО: Художник Митёк Дроздецкий превратил свою себежскую дачу в арт-галерею
16:02
Детский фестиваль «Кукарача» пройдёт в Пскове
15:28
Перед началом учебного года в Великих Луках проверяют безопасность школ
14:21
Органные концерты в Печорах можно посетить с апреля по октябрь
14:02
Внутри и снаружи органа - ПАИ-live c музыкантом Денисом Маханьковым
13:24
Более 1500 находок сделали псковские археологи в этом сезоне
Еще новости
Общество

ВИДЕО: Художник Митёк Дроздецкий превратил свою себежскую дачу в арт-галерею

 

Половину года художник Дмитрий Дроздецкий из объединения «Митьки» проводит в псковской глубинке. Свои небольшие владения, доставшиеся ему от отца в деревне Кицково Себежского района, он вместе со своими знаменитыми гостями превращает в арт-объект. Псковское агентство информации навестило художника на его себежской даче.

В сарае свои рисунки оставляют гости Дмитрия, над художественным обликом крыльца он работает сам. Хотя, по его словам, не лишним будет его отремонтировать. «Если развалится, то будет запечатлена гибель произведения искусства», - шутит Дроздецкий.

Фото: Дарья Хваткова.

Живет участник «Митьков»  в подмосковном Красногорске, там работает краеведом, является сотрудником комитета по культуре, но летом всегда возвращается в свою себежскую арт-галерею, где представлены и сказочные, и деревенские, и городские сюжеты. Сейчас художник дописывает виды Псковского кремля.

В эти дни в гостях у Дмитрия Дроздецкого находится лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.

Фото: Дарья Хваткова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Лидер группы «Бахыт-Компот» лечит суставы в радоновом озере в Себежском районе
14 августа 2020
Лидер группы «Бахыт-Компот» лечит суставы в радоновом озере в Себежском районе
ВИДЕО: Художник Митёк Дроздецкий превратил свою себежскую дачу в арт-галерею
14 августа 2020
ВИДЕО: Художник Митёк Дроздецкий превратил свою себежскую дачу в арт-галерею
Детский фестиваль «Кукарача» пройдёт в Пскове
14 августа 2020
Детский фестиваль «Кукарача» пройдёт в Пскове
Перед началом учебного года в Великих Луках проверяют безопасность школ
14 августа 2020
Перед началом учебного года в Великих Луках проверяют безопасность школ
Органные концерты в Печорах можно посетить с апреля по октябрь
14 августа 2020
Органные концерты в Печорах можно посетить с апреля по октябрь
Внутри и снаружи органа - ПАИ-live c музыкантом Денисом Маханьковым
14 августа 2020
Внутри и снаружи органа - ПАИ-live c музыкантом Денисом Маханьковым
Более 1500 находок сделали псковские археологи в этом сезоне
14 августа 2020
Более 1500 находок сделали псковские археологи в этом сезоне
В Псковской инженерно-лингвистической гимназии откроют пять первых классов
14 августа 2020
В Псковской инженерно-лингвистической гимназии откроют пять первых классов

Идет загрузка...