ВИДЕО: Художник Митёк Дроздецкий превратил свою себежскую дачу в арт-галерею

17:39, 14 августа 2020, ПАИ

Половину года художник Дмитрий Дроздецкий из объединения «Митьки» проводит в псковской глубинке. Свои небольшие владения, доставшиеся ему от отца в деревне Кицково Себежского района, он вместе со своими знаменитыми гостями превращает в арт-объект. Псковское агентство информации навестило художника на его себежской даче.

В сарае свои рисунки оставляют гости Дмитрия, над художественным обликом крыльца он работает сам. Хотя, по его словам, не лишним будет его отремонтировать. «Если развалится, то будет запечатлена гибель произведения искусства», - шутит Дроздецкий.

Живет участник «Митьков» в подмосковном Красногорске, там работает краеведом, является сотрудником комитета по культуре, но летом всегда возвращается в свою себежскую арт-галерею, где представлены и сказочные, и деревенские, и городские сюжеты. Сейчас художник дописывает виды Псковского кремля.

В эти дни в гостях у Дмитрия Дроздецкого находится лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.