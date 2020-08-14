Михаил Ведерников пообщался с псковской молодёжью на форуме «Ладога 2020»

20:48, 14 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 14 августа в онлайн-формате принял участие в межрегиональном молодёжном образовательном форуме «Ладога 2020», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области. В этот день на форуме проходил традиционный День регионов.

Губернатор поздравил участников форума с тем, что, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, им удалось принять участие в мероприятии. Он отметил, что «участие в таком форуме – хороший стимул для личного и профессионального развития».

Михаил Ведерников отметил, что такие мероприятия несут в себе большой потенциал, и рассказал, что, принимая участие в проведении молодёжного форума Северо-Кавказского федерального округа Машук, видел десятки историй успеха ребят, которые на форуме смогли раскрыть себя.

«Вы можете друг другу помочь, направить свою энергию в правильное русло, вместе стать сильнее в этом большом и быстро меняющемся мире. У вас есть все шансы реализовать даже самые смелые идеи. Я уверен, что вы откроете на площадке форума новые возможности для роста. Со своей стороны мы будем делать всё, чтобы вы могли комфортно и эффективно работать, развивать свои проекты и реализовывать свои инициативы», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что после форума на личной встрече с представителями молодёжных движений планирует обсудить актуальные вопросы молодёжной политики и рассмотреть перспективы реализации значимых для региона проектов.