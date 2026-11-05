В МЧС объяснили, как не перекалить печь и избежать ЧП

15:38, 05 ноября 2026, ПАИ

Как не перекалить печь, чтобы не допустить возникновения ЧП, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 5 ноября.

«Если говорить об обычной кирпичной печи, которая во многих случаях установлена в жилых домах, то считается, что она должна топиться на протяжении 1,5–2 часов», – подчеркнул гость студии.

Специалист уточнил: если потребуется довести температуру до большего значения, необходимо сделать перерыв не менее трёх часов и топить дальше. Так можно делать два-три раза в течение дня.

«Перекал негативно влияет на срок эксплуатации печи. При длительной топке разрушается как кирпичная кладка, так и швы. Эти меры необходимы для того, чтобы печь могла прослужить ещё долго», – резюмировал Владимир Якунин.

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