Названы сроки обеспечения россиян вакциной от коронавируса

09:00, 15 августа 2020, ПАИ

В России необходимый объем вакцины, разработанной центром Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, можно будет подготовитьза 9-12 месяцев. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург, пишет газета «Известия».

«[Важно понять], когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев», - сказал он.

Специалист также рассказал, что первые поставки препарата будут осуществляться в 10-15 регионов РФ. При этом он не уточнил, в какие именно.

По его словам, технология изготовления российской вакцины сходна с изготовлением моноклональных антител: «Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию».

В ближайший месяц-полтора на каждой из этих площадок будет выпускаться ежемесячно около миллиона доз вакцины, уверен Гинцубрг. «А к концу года, может быть, полтора-два миллиона. Это уже в масштабах страны вполне ощутимые и хорошие цифры», — добавил он.