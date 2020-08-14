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Общество

Бойцы ОМОН требуются в псковскую Росгвардию

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области на должности командира отделения оперативного взвода, полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части требуются сотрудники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кандидаты должны быть в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12. 

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