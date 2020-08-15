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Общество

Михаил Ведерников встретился с новым начальником псковского УФСИН

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с начальником управления кадров ФСИН России Александром Матвеенко, который представил начальника регионального УФСИН Евгения Старикова. Об этом глава региона написал в своём Instagram.

Михаил Ведерников поздравил нового руководителя с назначением и обсудил первоочередные рабочие вопросы развития уголовно-исполнительной системы Псковской области.

«Желаю успешной службы на Псковской земле!» – заключил губернатор. 

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