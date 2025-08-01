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Поля фронтальной облачности пробьются на Северо-Запад – синоптики

Аномальная жара вернётся на Северо-Запад после короткого периода дождей. Об этом свидетельствуют данные центра «Фобос».

Фото: ПАИ

«На Северо-Запад в субботу пробьются поля фронтальной облачности циклона, не обойдётся без грозовых дождей, местами довольно сильных. Период ненастья окажется недолгим, и уже в воскресенье погода пойдёт на поправку. Так что аномальная жара сохранится: после полудня – от +25 до +30 градусов, и лишь в субботу будет на несколько градусов свежее», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 2 августа.

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