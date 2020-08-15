В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

16:10, 15 августа 2020, ПАИ

В России произведена первая партия вакцины от коронавируса, разработанная специалистами Центра Гамалеи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 получил название «Спутник V» – это раствор для внутримышечного введения.

Планируется, что вакцинация будет проходить в два этапа с интервалом три недели. В ведомстве заявили, что такая схема введения позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

В создание вакцины вложился Российский фонд прямых инвестиций. Его руководитель Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки на покупку миллиарда доз препарата из более чем двадцати стран.

У России есть договорённости с партнёрами о производстве в пяти странах; имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.