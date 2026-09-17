Обновлённое педиатрическое отделение открылось в Великолукском округе

20:17, 17 сентября 2026, ПАИ

Обновлённое педиатрическое отделение открылось на базе поликлиники № 3 в деревне Золотково в Великолукском округе. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости» в своём канале в MAX.



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»









«Мы постарались сделать такой ремонт, чтобы он не только был комфортным, но и отвечал всем современным требованиям, которые предъявляются к поликлиническим учреждениям», – рассказал в беседе с корреспондентом редакции главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

В ходе ремонта провели замену инженерных коммуникаций и полов, установили современные светильники, отремонтировали кабинеты и оборудовали зоны отдыха для детей и родителей.

«Сегодня для нас очень важный, запоминающийся день: мы переехали в обновлённое педиатрическое отделение. Оно очень светлое, просторное, оснащено самым современным оборудованием по всем стандартам», – обратила внимание заведующая педиатрическим отделением поликлиники № 3 София Худякова.

Она подчеркнула, что маленькие пациенты уже оценили обновлённое отделение по достоинству, и добавила: «Очень важно, чтобы дети не боялись идти в поликлинику, а чувствовали себя здесь комфортно и уверено. Здесь для этого теперь есть все условия».