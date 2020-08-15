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ФК «Псков» проиграл в своём первом официальном матче со счётом 1:3

 

Футбольный клуб «Псков», образованный в начале нынешнего года, начал свой путь с поражения от новгородского «Электрона».

Сегодня, в рамках первенства России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад», в Великом Новгороде местный «Электрон» принимал команду из Пскова.

Корреспондент ПАИ передаёт, что счёт в матче с пенальти открыли новгородцы в середине первого тайма, а затем и удвоили своё преимущество. Во втором тайме команды обменялись голами. Мяч в составе псковской команды забил Михаил Севастьянов, эффектно обыграв двух защитников на штрафной площади соперника и пробив с острого угла. Итоговый счёт – 3:1 в пользу «Электрона».

Матч проходил без зрителей, но псковские болельщики, приехавшие на игру, поддерживали футболистов за пределами стадиона.

Следующий матч футбольный клуб «Псков» проведёт на выезде против команды «С.П.Б. К.Л.С.» из Санкт-Петербурга. Игра состоится в субботу, 22 августа.

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