«Мы так ждали радость, а где она?»: тренер Спиридоновой – о победе в командном чемпионате России

12:20, 10 августа 2026, ПАИ

Победа в командном чемпионате России по лёгкой атлетике в Краснодаре, которую одержала псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова, не принесла спортсменке и её тренеру ожидаемой радости. Об этом корреспонденту ПАИ заявила наставник Екатерина Алексеева.

Спиридонова показала результат 1,90 метра, преодолев все планки с первой попытки. Главные конкурентки также справились с этой высотой, но не с первой попытки, что и принесло псковичке победу.

«Эта победа пришла вовремя, потому что их не хватало. Работали в борьбе, без брака. Попытки в последнее время нас замучили. И тут вдруг всё сложилось», – сказала Екатерина Алексеева.

По словам наставника, после победы скорее наступило облегчение, чем радость. «Где-то внутри теперь нет скованности, отпустило. А радости не было. Может, мы сильно устали. Так много было для этого сделано, что не было даже сил радоваться. Состояние было такое, как будто мы снова проиграли, хотя мы выиграли. Хотя мы так ждали эту радость, а где она? Ощущение, что мы это заработали. Очень аккуратно и сконцентрировано провели старт», – поделилась Екатерина Алексеева.

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