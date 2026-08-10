Псковский «Спартак Будущее» выбыл из борьбы за медали на первенстве СЗФО

12:35, 10 августа 2026, ПАИ

Псковская команда «Спартак Будущее» в четвертьфинале первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди юношей до 15 лет проиграла команде СЛО из Ленинградской области со счётом 0:2. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Псковские спартаковцы оказались единственной из четырёх команд Псковской области, кто заработал путёвку в плей-офф турнира. Первый тайм четвертьфинального матча прошёл без голов, однако во второй половине встречи псковский коллектив пропустил мяч дважды.

В полуфинал межрегионального турнира, который проходит на стадионе «Машиностроитель», помимо СЛО вышли петербургский «Ижорец», спортшкола «Ленинградец» и СШОР № 5 из Калининграда.

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