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Общество

За нелегальный техосмотр водителей привлекут к уголовной ответственности

К уголовной ответственности привлекут водителей за нелегальный техосмотр. Наказание последует за обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без соответствующей аккредитации, пишет ТАСС.

Водители в России будут привлекаться к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без соответствующей аккредитации.

Если в отношении гражданина совершены противоправные действия при проведении техосмотра, ему следует обратиться в территориальный орган внутренних дел с соответствующим заявлением.

За нелегальный техосмотр предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов либо арестом на срок до полугода.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере», - сообщили в МВД.

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