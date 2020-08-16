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Общество

Названы сроки запуска вакцины от коронавируса в гражданский оборот в России

Стали известны сроки запуска в России вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Гражданский оборот вакцины начнётся через месяц после третьего этапа исследований, пишет ТАСС.

Глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что гражданский оборот вакцины может начаться спустя месяц после старта третьего этапа исследований препарата.

«Гражданский оборот будет запущен параллельно [с пострегистрационными исследованиями], но со сдвигом, потому что вакцины не хватает. Это разрешает 441-е постановление правительства, – рассказал учёный. – Я думаю, что это будет максимум сдвиг на месяц после начала пострегистрационных исследований».

Кроме того, учёный не смог назвать, сколько доз препарата можно будет наработать за ближайшие несколько недель, поскольку производство будет расширяться.

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразилось ещё 4 969 человек.

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