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Общество

С 17 августа в Псковской области прогнозируется высокий класс пожарной опасности

Фото Андрея Степанова

Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области с 17 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Местами по Псковской области и в Пскове ожидается высокая пожарная опасность – IV класс по региональной шкале. Местных жителей предупреждают о запрете разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи.

Также не следует курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу и использовать пиротехнические изделия.

Находясь в лесу, не следует оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал, а также оставлять на освещённой солнцем поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор.

В период высокой пожарной опасности не следует выжигать траву на полях.

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