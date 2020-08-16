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Общество

Озвучена новая версия появления коронавирусной инфекции

Была озвучена новая версия появления коронавируса. Новый коронавирус мог адаптироваться к организму человека ещё в 2012 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон.

Исследователи обнаружили записи врача, который лечил горняков из китайской провинции Юньнань, которые две недели очищали вахту от фекалий летучих мышей.

У заболевших проявлялись симптомы, характерные для COVID-19, в частности сухой кашель, боли в конечностях, высокая температура. Трое из шести рабочих скончались.

Образцы анализов шахтёров направили в лабораторию в Ухане, где было установлено, что они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Таким образом, как подчёркивают исследователи, есть основание считать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.

Всемирная организация здравоохранения считает, что инфекция ещё не слишком хорошо изучена, чтобы делать такие выводы. Эксперты продолжают исследования.

По данным на 16 августа, в России коронавирусом заразились 922 853 человека. В Псковской области заразилось 4 190 человек.

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