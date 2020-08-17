Псковичей просят помочь травмированной цапле

08:50, 17 августа 2020, ПАИ

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Житель Великих Лук просит псковичей помочь травмированной цапле, обитающей на берегу озера в деревне Встеселово Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Пламя».

По словам Виктора, рассказавшего о птице, цапля стоит на одной ноге, а вторая в прямом смысле слова просто болтается. Мужчина уже писал в разные группы, но пока ответа не получил.

Местные жители подкармливают птицу рыбой. Они отмечают, что она сидит возле озера постоянно, ждёт еду и далеко не улетает.