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Общество

Псковичей просят помочь травмированной цапле

Фото: газета «Пламя» Куньинского района

Житель Великих Лук просит псковичей помочь травмированной цапле, обитающей на берегу озера в деревне Встеселово Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Пламя».

По словам Виктора, рассказавшего о птице, цапля стоит на одной ноге, а вторая в прямом смысле слова просто болтается. Мужчина уже писал в разные группы, но пока ответа не получил. 

Местные жители подкармливают птицу рыбой. Они отмечают, что она сидит возле озера постоянно, ждёт еду и далеко не улетает.

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