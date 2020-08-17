0
12:35
Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»
12:28
Как единороссы готовятся к выборам: Александр Козловский - о предвыборных кампаниях и гражданских инициативах
12:14
11 домов остались без горячей воды в Пскове
11:38
Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
11:14
Кошелек с 52 тысячами рублей украла работница торгового центра у великолучанки
10:22
Книга Дмитрия Горчева «Понаехавшие» — обзор колумниста ПАИ
09:44
В случае второй волны коронавируса торговые центры в России могут остаться открытыми
Еще новости
Общество

24 бутылки шампуня украл пскович из магазина на улице Юбилейной

В Пскове мужчина украл из магазина на улице Юбилейной шампунь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

15 августа находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Юбилейной  поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего псковича, который похитил из торгового зала 24 бутылки шампуня и упаковку кофе общей стоимостью более 5 тыс. рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»
17 августа 2020
Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»
11 домов остались без горячей воды в Пскове
17 августа 2020
11 домов остались без горячей воды в Пскове
Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
17 августа 2020
Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
Кошелек с 52 тысячами рублей украла работница торгового центра у великолучанки
17 августа 2020
Кошелек с 52 тысячами рублей украла работница торгового центра у великолучанки
В случае второй волны коронавируса торговые центры в России могут остаться открытыми
17 августа 2020
В случае второй волны коронавируса торговые центры в России могут остаться открытыми
Артснаряд обезвредили в Опочке
17 августа 2020
Артснаряд обезвредили в Опочке
Родителям российских первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
17 августа 2020
Родителям российских первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Псковичей просят помочь травмированной цапле
17 августа 2020
Псковичей просят помочь травмированной цапле

Идет загрузка...