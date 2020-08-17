24 бутылки шампуня украл пскович из магазина на улице Юбилейной

10:56, 17 августа 2020, ПАИ

В Пскове мужчина украл из магазина на улице Юбилейной шампунь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

15 августа находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Юбилейной – поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего псковича, который похитил из торгового зала 24 бутылки шампуня и упаковку кофе общей стоимостью более 5 тыс. рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.