Псковские прыгуны-юниоры завоевали золото на первенстве Северо-Запада по легкой атлетике

11:22, 17 августа 2020, ПАИ

Псковские легкоатлеты, спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова и Евгений Караваев после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, вернулись на легкоатлетическую арену. Спортсмены завоевали на первенстве СЗФО по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет в Брянске золото, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортподготовки.

Соревнования стали первыми в официальном календаре Всероссийской федерации легкой атлетики. Они прошли без зрителей. Выступающие в секторе для прыжков псковские юниоры завоевали на соревнованиях золото.

В частности, мастер спорта Наталья Спиридонова в прыжках в высоту была очевидно лучше Анастасии Куйвонен из Карелии. У Спиридоновой золото и результат 184 сантиметра, что на 24 сантиметра выше, чем у взявшей серебро соперницы.

Кандидат в мастера спорта Евгений Караваев также уверенно победил в секторе прыжков в длину. Соперником Караваева стал Андрей Бондарь из Калининграда. Караваев прыгнул дальше на 56 сантиметров и с результатом 7,15 метра стал победителем первенства округа.

Спортсмены остаются в Брянске на сборах с национальной командой.