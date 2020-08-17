0
12:35
Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»
12:28
Как единороссы готовятся к выборам: Александр Козловский - о предвыборных кампаниях и гражданских инициативах
12:14
11 домов остались без горячей воды в Пскове
11:38
Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
11:14
Кошелек с 52 тысячами рублей украла работница торгового центра у великолучанки
10:22
Книга Дмитрия Горчева «Понаехавшие» — обзор колумниста ПАИ
09:44
В случае второй волны коронавируса торговые центры в России могут остаться открытыми
Еще новости
Общество

Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»

В Пскове фитнес-клуб «С-Фитнес» ищет на постоянную работу администратора на ресепшен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе.

В частности, требуется активная девушка от 20-27 лет, любящая спорт и активный образ жизни.

Фитнес-клуб предлагает интересную работу и возможность самореализации, официальное трудоустройство, достойную оплату труда, сменный график работы, оплачиваемый отпуск, а также бесплатные занятия в клубе и молодой веселый коллектив.

Резюме необходимо присылать на почту irina_s_fitness@mail.ru

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»
17 августа 2020
Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»
11 домов остались без горячей воды в Пскове
17 августа 2020
11 домов остались без горячей воды в Пскове
Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
17 августа 2020
Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
Кошелек с 52 тысячами рублей украла работница торгового центра у великолучанки
17 августа 2020
Кошелек с 52 тысячами рублей украла работница торгового центра у великолучанки
В случае второй волны коронавируса торговые центры в России могут остаться открытыми
17 августа 2020
В случае второй волны коронавируса торговые центры в России могут остаться открытыми
Артснаряд обезвредили в Опочке
17 августа 2020
Артснаряд обезвредили в Опочке
Родителям российских первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
17 августа 2020
Родителям российских первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Псковичей просят помочь травмированной цапле
17 августа 2020
Псковичей просят помочь травмированной цапле

Идет загрузка...