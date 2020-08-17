Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»

12:35, 17 августа 2020, ПАИ

В Пскове фитнес-клуб «С-Фитнес» ищет на постоянную работу администратора на ресепшен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе.

В частности, требуется активная девушка от 20-27 лет, любящая спорт и активный образ жизни.

Фитнес-клуб предлагает интересную работу и возможность самореализации, официальное трудоустройство, достойную оплату труда, сменный график работы, оплачиваемый отпуск, а также бесплатные занятия в клубе и молодой веселый коллектив.

Резюме необходимо присылать на почту irina_s_fitness@mail.ru