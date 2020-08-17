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Общество

Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Великолукский район

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл в Великолукский район с рабочим визитом 17 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона примет участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства завода по убою и переработке мясосырья ООО «ВСГЦ» в урочище Болягино.

Кроме того, губернатор посетит Лычевскую среднюю общеобразовательную школу, которая расположена в деревне Дубрава-1.

В завершение рабочей поездки Михаил Ведерников проконтролирует строительство в деревне Дубрава-1 многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья.

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