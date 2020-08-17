Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Великолукский район
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл в Великолукский район с рабочим визитом 17 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Глава региона примет участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства завода по убою и переработке мясосырья ООО «ВСГЦ» в урочище Болягино.
Кроме того, губернатор посетит Лычевскую среднюю общеобразовательную школу, которая расположена в деревне Дубрава-1.
В завершение рабочей поездки Михаил Ведерников проконтролирует строительство в деревне Дубрава-1 многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья.