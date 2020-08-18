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Общество

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» началась в Псковской области

В Псковской области началась оперативно-профилактическая операция «Надзор». Она будет проходить с 18 по 22 августа, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Пскову.

Оперативно-профилактическая операция проходит для снижения уровня повторной преступности среди горожан, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

Сотрудниками полиции будет осуществлен комплекс мероприятий профилактического характера, направленный на предупреждение совершения преступлений и правонарушений лицами, состоящими под административным надзором. Особое внимание уделено работе по установлению местонахождения поднадзорных, а также граждан, уклоняющихся от административного надзора.

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