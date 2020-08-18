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Общество

Более 40 улиц и дворов отремонтировали в Пскове

В этом году в Пскове отремонтировали более 40 улиц и дворов, что составляет около 250 тысяч квадратных метров. Об этом заявил заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий во время контрольного выезда вместе с главой администрации города Александром Братчиковым 18 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.  

По словам Александра Грацкого, на все работы в Пскове было потрачено 700 млн рублей в этом году, еще 800 млн рублей будет выделено дополнительно.  

«Срок выполнения проезжих частей – до 15 октября, тротуаров – до конца октября. В этом году мы подошли немного с другого аспекта, начали на объектах строительный контроль, специалисты ежедневно находятся на объекте, контролируют, берут пробы, что подтверждает контроль качества», - сказал Грацкий.

Он подчеркнул, что рад тому, что все работы выполняются в летний период, и назвал это «большим плюсом». Планируется завершить все работы по разыгранным контрактам до конца октября.

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