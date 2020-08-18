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Общество

Братчиков поручил заранее согласовать перекрытие движения на перекрёстке Инженерной и Индустриальной

Фото из архива. ПАИ

На перекрёстке Инженерной и Индустриальной в Пскове Александр Братчиков поручил заранее согласовать перекрытие для организации кругового движения. Об этом глава администрации сообщил во время рабочего выезда 18 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На данном объекте ведётся установка бордюрного камня. Возле поликлиники № 3 осталось закончить дорогу на выезд на круговое движение.

«1 сентября на носу, будут пробки в городе перед началом учебного года», - напомнил Александр Братчиков, добавив, что следует заранее согласовывать перекрытие движения, чтобы местные жители были предупреждены.

С завтрашнего дня также на объекте начнётся демонтаж столбов и опор электропередачи, которые мешают проведению работ на проезжей части.

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