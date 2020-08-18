«В плачевном состоянии»: жительница Дно пожаловалась на состояние городской бани
На состояние городской бани в Дно пожаловалась местная жительница. Соответствующая жалоба появилась на сайте губернатора Псковской области.
«К сожалению, на данный момент баня находится в плачевном состоянии», - написала Александра Дементьева, добавив, что ведётся речь и о поднятии стоимости услуг в бане, но состояние внутри остаётся прежнее, ничего не меняется.
Александра Дементьева попросила обратить внимание на данную проблему.