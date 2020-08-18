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Общество

Псковская приемная «Единой России» помогла увековечить память более 3,5 тысяч павших бойцов ВОВ

В региональную общественную приемную партии «Единая Россия» поступило письмо с благодарностью за оказанную помощь по увековечиванию имен погибших в годы Великой Отечественной войны военнослужащих и  захороненных в братских могилах на территории Псковской области. Слова благодарности выразил житель Плюсского района Виктор Анзель. Геолог по профессии, 76-летний пенсионер активно занимается общественной деятельностью, связанной с работой по сохранению исторической памяти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии. 

Год назад Виктор Анзель обратился в региональную общественную приемную партии  с просьбой оказать содействие в увековечивании имен павших бойцов, захороненных в районах Псковской области в братских могилах. Он обратил внимание на отсутствие на некоторых массовых захоронениях мемориальных досок и плит с полным списком  имен погребенных солдат Великой Отечественной. Дело в том, что 50-е годы прошлого века проводилось укрупнение ряда захоронений, и при переносе  небольших захоронений были утрачены мемориальные доски с именами покоящихся павших бойцов.

Сотрудники региональной общественной приемной партии провели работу по восстановлению и увековечиванию имен погибших героев, подключив к ней глав районов области, на территориях которых были выявлены такие захоронения. Также была проведена работа с военными комиссариатами, поднимались архивные данные, которые с недавних пор были открыты. К работе подключились и волонтеры.  Великолукские школьники помогали в сборе  документов, являющихся основанием для увековечивания имен бойцов и командиров Красной Армии.

Таким образом, за прошедший год были увековечены имена более 500 павших героев и захороненных  в поселке Ямм Гдовского района, около 300 бойцов 8-го Эстонского стрелкового корпуса, захороненных в Великолукском районе, 37 павших бойцов 85-й стрелковой дивизии 1-ой Ударной Армии, захороненных в деревне Козлово Островского района.

В Великих Луках будут увековечены имена около 2700 бойцов 8-го стрелкового корпуса, погибших при штурме города в 1942-1943 года. Необходимая документация на каждого бойца подготовлена.

«Сохранение памяти о военном прошлом нашей страны и особенно нашего региона – это святая обязанность каждого из нас. Это один из главных приоритетов и в работе нашей общественной приемной партии «Единая Россия». Поэтому на протяжении многих лет мы оказываем помощь в установлении имен красноармейцев, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Это долгая, кропотливая и очень ответственная работа. С ее помощью мы рассчитываем донести до всех наших последующих поколений имена героев, сражавшихся за независимость нашей Родины, и предотвратить возможные попытки по искажению исторического прошлого нашей страны», - отметил руководитель региональной общественной приемной партии Юрий Сорокин.

Работа по установлению и увековечиванию имен героев ВОВ, покоящихся в укрупненных захоронениях, продолжается.

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