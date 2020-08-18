Недобросовестные псковские юрлица засоряют контейнерные площадки коробками от продуктов

21:34, 18 августа 2020, ПАИ

Некоторые юридические лица, не заключив договор на вывоз мусора, пользуются контейнерными площадками, предназначенными для нужд населения, сообщили в официальной группе регоператора по вывозу ТКО в социальной сети «ВКонтакте».

В компании сообщили, что на данный момент налюдается скопление коробок от продуктов из ближайщих общепитов на Гражданской, 5а. Представители регоператора подчеркнули, что «осуществление вывоза ТКО под видом других отходов путём заключения договоров не с региональным оператором, а с иными организациями, имеющими лицензию на транспортирование отходов, является нарушением требований действующего законодательства».

«На сегодняшний день договоры на вывоз ТКО с регоператором заключили 36 организаций, работающих в сфере общественного питания. 6 из них расположены на Октябрьском проспекте. Отходы вывозятся регулярно в соответствии с условиями договоров», – сообщили в компании.



