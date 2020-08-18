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Общество

В Печорах отменили крестный ход на Успение Богородицы

Фото: Дарья Хваткова

В этом году в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре не будет традиционного крестного хода на престольный праздник Успения Божией Матери, сообщили Псковскому агентству инфомрации в пресс-службе Псковской епархии.

Богослужения на Успение Пресвятой Богородицы пройдут в обычном режиме, за исключением того, что они будут совершаться на монастырских площадях под открытым небом. В настоящее время богослужения в Псково-Печерском монастыре проводятся только на монастырских площадях с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися. Для прихожан и паломников совершается только общая исповедь.

Связано это с тем, что недавно в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавирусной инфекции: заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители. 

 

 

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