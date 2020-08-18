В Печорах отменили крестный ход на Успение Богородицы

21:47, 18 августа 2020, ПАИ

В этом году в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре не будет традиционного крестного хода на престольный праздник Успения Божией Матери, сообщили Псковскому агентству инфомрации в пресс-службе Псковской епархии.

Богослужения на Успение Пресвятой Богородицы пройдут в обычном режиме, за исключением того, что они будут совершаться на монастырских площадях под открытым небом. В настоящее время богослужения в Псково-Печерском монастыре проводятся только на монастырских площадях с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися. Для прихожан и паломников совершается только общая исповедь.

Связано это с тем, что недавно в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавирусной инфекции: заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители.