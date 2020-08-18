Коллективный иммунитет не поможет в борьбе с коронавирусом

Коллективный иммунитет не сможет помочь побороть коронавирус, заявил во вторник на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он отметил, что на данный момент глобальное население ещё не достигло такого уровня иммунитета, который мог бы помочь остановить заболевание. «Мы должны сфокусироваться на том, что необходимо делать для ограничения распространения вируса, а не жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением», – подчеркнул он.

На данный момент в России коронавирусом заболели 932 493 человека. За сутки умерло 132 человека, за всё время – 15 872. Всего в мире зафиксировано более 21,8 млн случаев заражения, умерло более 774 тыс. человек.