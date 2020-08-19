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Общество

Более заразный штамм коронавируса оказался менее смертельным

Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, распространенный в Европе, США и некоторых частях Азии, оказался более заразным, но менее смертельным. Об этом агентству Reuters сообщил президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья.

Распространение штамма D614G совпало с падением показателей смертности от коронавируса в мире.

Специалист добавил, что, как правило, большинство вирусов становятся менее опасными по мере мутации. «В интересах вируса заразить как можно больше людей, а не убивать их, потому что вирус зависит от хозяина как источника пищи и убежища», — сказал Тамбья.

D614G обнаружили на Филиппинах. По информации врачей, мутация проявилась в июне, тогда же ее следы нашли в Малайзии. Некоторые данные свидетельствуют о том, что такой вариант вируса должен вызывать болезнь, протекающую тяжелее.

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