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Экономика

Минфин предложил досрочно возобновить внеплановые таможенные проверки

Минфин РФ предложил досрочно, с 1 сентября, возобновить внеплановые выездные таможенные проверки бизнеса. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

В соответствии с документом ограничение для плановых выездных таможенных проверок будет действовать до 31 декабря 2020 года.

«Возобновление выездных таможенных проверок будет способствовать обеспечению соблюдения регулирующих таможенные правоотношения международных договоров, включая Таможеный кодекс ЕАЭС, и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании. Возобновление внеплановых выездных таможенных проверок с 1 сентября 2020 года также позволит проводить скоординированные проверочные мероприятия с налоговыми органами, что будет способствовать эффективности как налоговых, так и таможенных проверок. Поэтапность возобновления таможенных проверок позволит оптимизировать нагрузку на бизнес-сообщество», - говорится в проекте постановления.

По состоянию на 30 июля 2020 года приостановлены 143 выездные таможенные проверки.

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