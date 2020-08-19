Японские инфекционисты предупредили о третьей волне коронавируса

10:24, 19 августа 2020, ПАИ

О третьей волне коронавируса предупредили японские инфекционисты. Специалисты уверены, что Япония переживает сейчас разгар второй волны эпидемии COVID-19.

И страна, и Токио сейчас, по словам инфекционистов, проходят пик заражений. После этого может последовать третья и четвёртая волны.

В настоящее время в Японии зафиксировано около 58,5 тысяч заражений новой коронавирусной инфекцией. Погибли 1148 человек, 16 из них – в вторник. Состояние 243 оценивается как тяжёлое. Выздоровели почти 43 тысячи человек.

В мире коронавирусом заразились более 22,3 млн человек.