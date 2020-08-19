Более 22,3 млн человек в мире заразились коронавирусом

09:40, 19 августа 2020, ПАИ

По состоянию на утро 19 августа в мире зарегистрировано 22 309 795 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 784 380 человек. Количество выздоровевших – 15 053 617.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 5 655 974. В этой стране от коронавируса умерло 175 074 человека, выздоровело – 3 011 234.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 932 493 человека, выздоровело 742 628 пациентов, умерло – 15 872. В Псковской области выявлено 4 242 случая заражения коронавирусом, 2 971 человек выздоровел, 60 – умерло.