Проблемы с тротуарами и освещением в деревне Поречье обещал решить депутат

10:38, 19 августа 2020, ПАИ

В деревне Поречье депутат обещал решить проблемы с тротуарами и освещением. 19 августа депутат Госдумы Александр Козловский провёл встречу с общественным активом деревни Поречье, пишет газета «Наш путь».

Во время встречи был поднята проблема отсутствия тротуаров на территории деревни. В том числе по пути в школу. Александр Козловский отметил, что не оставит проблемы без внимания.

Местные жители отметили, что в деревне утром и вечером темно, и детям опасно идти на учёбу.

И.п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин сообщил, что к началу нового учебного года завершится капитальный ремонт школы им Заслонова в деревне Поречье.