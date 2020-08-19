Проектно-сметная документация по реконструкции улицы Лесной разрабатывается в Пскове

11:58, 19 августа 2020, ПАИ

В Пскове разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции улицы Лесной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление городского хозяйства администрации Пскова.

Заказчиком работ выступает управление строительства и капитального ремонта администрации города. По итогу проектирования будет уточнена сметная стоимость на выполнение работ по реконструкции данной дороги.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Лесной 5 600 квадратных метров будет покрыто асфальтом. Планируется выровнять верхний слой дороги щебнем и огородить территорию забором. На участке будут организованы небольшие съезды.

Всего в этом году в Пскове отремонтируют более 40 улиц и тротуаров. Протяженностью это более 20 километров дорог, общей площадью примерно 250 тысяч метров квадратных.