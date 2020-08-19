0
15:33
Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в Спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»
15:17
Новую величину прожиточного минимума псковские депутаты утвердят в сентябре
15:00
Начался ПАИ-livе с Александром Котовым
13:37
В Великих Луках на День города запустят иллюминацию колеса обозрения
13:30
О числе депутатов, популизме, бюджете и Белоруссии — председатель областного Собрания Александр Котов на ПАИ-live
13:04
В Псковском театре кукол 26 августа состоится премьера спектакля «Бегемотик»
12:07
Более 8 километров трассы Неёлово – Печоры отремонтировали по нацпроекту
Еще новости
Общество

Проектно-сметная документация по реконструкции улицы Лесной разрабатывается в Пскове

В Пскове разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции улицы Лесной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление городского хозяйства администрации Пскова.

Заказчиком работ выступает управление строительства и капитального ремонта администрации города. По итогу проектирования будет уточнена сметная стоимость на выполнение работ по реконструкции данной дороги.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Лесной 5 600 квадратных метров будет покрыто асфальтом. Планируется выровнять верхний слой дороги щебнем и огородить территорию забором. На участке будут организованы небольшие съезды.

Всего в этом году в Пскове отремонтируют более 40 улиц и тротуаров. Протяженностью это более 20 километров дорог, общей площадью примерно 250 тысяч метров квадратных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в Спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»
19 августа 2020
Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в Спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»
Новую величину прожиточного минимума псковские депутаты утвердят в сентябре
19 августа 2020
Новую величину прожиточного минимума псковские депутаты утвердят в сентябре
Начался ПАИ-livе с Александром Котовым
19 августа 2020
Начался ПАИ-livе с Александром Котовым
В Великих Луках на День города запустят иллюминацию колеса обозрения
19 августа 2020
В Великих Луках на День города запустят иллюминацию колеса обозрения
О числе депутатов, популизме, бюджете и Белоруссии — председатель областного Собрания Александр Котов на ПАИ-live
19 августа 2020
О числе депутатов, популизме, бюджете и Белоруссии — председатель областного Собрания Александр Котов на ПАИ-live
В Псковском театре кукол 26 августа состоится премьера спектакля «Бегемотик»
19 августа 2020
В Псковском театре кукол 26 августа состоится премьера спектакля «Бегемотик»
Более 8 километров трассы Неёлово – Печоры отремонтировали по нацпроекту
19 августа 2020
Более 8 километров трассы Неёлово – Печоры отремонтировали по нацпроекту
В Пскове 19 августа будет перекрыт участок улицы Некрасова
19 августа 2020
В Пскове 19 августа будет перекрыт участок улицы Некрасова

Идет загрузка...