Подросток пропал в Порхове

12:25, 19 августа 2020, ПАИ

В Порхове пропал подросток. 13-летний Дмитрий Тарасов ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщает газета «Порховский вестник».

Звонок в дежурную часть в ОМВД России по Порховскому району с просьбой оказать помощь в розыске пропавшего подростка поступил от опекуна 18 августа около 19:00. Поиском подростка занялась следственно-оперативная группа, но установить место его нахождения пока не удалось.

Известно, что Дмитрий Тарасов учится в школе-интернате. Ранее он уже уходил из дома. Его настоящие родители проживают в Плюссе, поэтому подросток мог направиться туда.

Парень ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, нос прямой, особая примета – на верхней челюсти выпирает клык.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Порховскому району.