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Общество

Трубопровод меняют на улице Рокоссовского в Пскове

Фото со страницы МП «Псковские тепловые сети» в Instagram.

В Пскове меняют трубопровод на улице Рокоссовского, сообщает муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» на своей странице в Instagram.

На улице Рокоссовского, как и на множестве других объектах Пскова ведутся ремонтные работы по замене имеющихся трубопроводов для транспортировки теплоносителя.

Фото со страницы МП «Псковские тепловые сети» в Instagram.

Конкретно на улице Рокоссовского идёт замена трубопровода, не прошедшего гидравлических испытаний. «Чем лучше мы сейчас сделаем свою работу, чем больше участков трубопровода успеем заменить, тем спокойнее пройдет отопительный сезон 2020-2021», – отмечается в сообщении.

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