Трубопровод меняют на улице Рокоссовского в Пскове

15:06, 19 августа 2020, ПАИ

В Пскове меняют трубопровод на улице Рокоссовского, сообщает муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» на своей странице в Instagram.

На улице Рокоссовского, как и на множестве других объектах Пскова ведутся ремонтные работы по замене имеющихся трубопроводов для транспортировки теплоносителя.

Конкретно на улице Рокоссовского идёт замена трубопровода, не прошедшего гидравлических испытаний. «Чем лучше мы сейчас сделаем свою работу, чем больше участков трубопровода успеем заменить, тем спокойнее пройдет отопительный сезон 2020-2021», – отмечается в сообщении.